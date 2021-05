Milan-Lazio, duello di mercato annullato: ‘scippo’ dalla Premier

Milan e Lazio erano pronte a misurarsi in un duello di mercato, ma dalla Premier l’assalto che rompe tutti gli schemi.

Mancano appena due giornate alla fine del campionato, e da qui partiranno le grandi indiscrezioni di calciomercato che investiranno ovviamente tutto il palinsesto mediatico. Da capire, insomma, come andranno a rinforzarsi le squadre italiane e non solo in vista della prossima stagione. Cosi è già cominciato il monitoraggio su tutto il territorio europeo da parte dei top club di Serie A, che non vorrebbero farsi trovare impreparati a quella che sarà una sessione di mercato particolarmente importante.

Tra i nomi che stanno attirando i club italiani c’è quello di Sander Berge, centrocampista norvegese che si è ben messo in mostra quest’anno in Premier con la maglia dello Sheffield Utd. Proprio la sua squadra, però, è andata incontro ad una triste retrocessione indecorosa, addirittura da ultimi in classifica. Proprio per questo il destino del 23enne difficilmente potrà proseguire in una categoria inferiore, soprattutto per l’attenzione catturata da parte di diversi club importanti.

Milan e Lazio scippate, su Berge piomba l’Arsenal

Cosi dall’Italia sembra si siano mosse in maniera considerevole sia il Milan che la Lazio. Entrambe, infatti, sono alla ricerca di un centrocampista da regalare ai rispettivi allenatore, e quello di Berge rappresenta un profilo interessante sia per le doti tecniche, ma anche sotto il punto di vista economico.

Il centrocampista norvegese, infatti, potrebbe lasciare lo Sheffield Utd ad una cifra relativamente bassa, anche in relazione al fatto di dover essere ceduto praticamente per forza di cose. Proprio questo avrebbe attirato sia il Milan che la Lazio. Ma nelle ultime ore potrebbe crollare tutto.

Secondo quanto riportato da ‘Daily Star’, infatti, su Berge sarebbe piombato in maniera forte e convinta l’Arsenal, che ha ovviamente monitorato da vicino l’evolversi di questo giocatore nel corso della stagione. I gunners, tra l’altro, dovranno probabilmente perdere sia Guendouzi sia di Ceballos, ed ecco perchè la decisione di puntare si Berge che potrebbe partire per una cifra inferiore ai 15 milioni. Ora starà a Milan e Lazio provare ad anticipare con un’ulteriore mossa l’Arsenal.