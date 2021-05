Juve, addio ad uno dei possibili allenatori: l’annuncio

Il dirigente del Bologna Walter Sabatini al Corriere dello Sport si è soffermato sul futuro del tecnico emiliano Mihajlovic.

La Juventus, quasi sicuramente, cambierà l’allenatore l’anno prossimo. E’ stata una stagione troppo sottotono per la squadra di Pirlo che a due giornate a termine del campionato è, incredibilmente, fuori dalla zona Champions. Le unice cose da salvare, per adesso, sono la vittoria della Supercoppa e il raggiungimento della finale di Coppa Italia da disputare contro l‘Atalanta.

Molti nomi di tecnici importanti sono stati accostati alla Juventus: Allegri e Zidane su tutti. Tra le varie indiscrezioni di calciomercato si è parlato anche di un possibile interessamento della dirigenza bianconera all’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic. Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica del club emiliano, ha parlato del futuro del tecnico serbo:

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Le dichiarazioni di Sabatini su Mihajlovic

“Futuro di Mihajlovic? Mi ha detto che rimarrà a Bologna, questa è la sua volontà”. Il dirigente al ‘Corriere dello Sport’ ha voluto spegnere tutti i rumors di mercato su Mihajlovic. Come riporta il quotidiano sportivo, il tecnico resterebbe al Bologna, ma non si può escludere che la situazione potrebbe cambiare se dovesse arrivare un’offerta importante di un top team.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus vuole l’allenatore che ha vinto tutto

Mihajolovic ha ribidato che il Bologna per migliorare dovrebbe trattenere i migliori giocatori e prendere un attaccante e un difensore, ma per la squadra emiliana sarà difficile non cedere qualche calciatore importante, visto le esigenze economiche. Nelle prossime settimane si saprà molto di più sul futuro dell’ex tecnico di Milan e Torino.