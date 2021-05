Come riporta la Bild, Flick, dopo l’addio al Bayern, sarebbe tra gli obiettivi della Juventus per sostituire Pirlo.

Il calcio a volte regala storie che neanche il miglio sceneggiatore di Hollywood sognerebbe mai di scrivere. Una di queste storie è di Hans-Dieter Flick: da assistente di Kovac a vincere il triplete come primo allenatore del Bayern Monaco . Il tecnico tedesco a fine stagione lascerà la panchina bavarese.

Dopo l’addio ufficiale al Bayern, molte indiscrezioni di calciomercato sono circolate sul futuro di Flick. Come riporta la ‘Bild’, Flick potrebbe sostituire Loew sulla panchina della Germania. Per l’allenatore del Bayern sarebbe pronto un contratto fino al 2024 che gli permetterebbe di guidare la nazionale tedesca sia per il Mondiale 2022 che per l’Europeo 2024.

Flick seguito da Juventus e Barcellona

Flick gradirebbe allenare la Germania, ma non chiuderebbe all’ipotesi di allenare un club. Sempre secondo la ‘Bild’, il tecnico sarebbe seguito sia dalla Juventus, che sostituirà Andrea Pirlo, che dal Barcellona. Flick non ha la necessità di compiere una scelta adesso e aspetterà il termine di questa stagione per prendere una decsione finale.

La Juventus è al quinto posto e, al momento, sarebbe fuori dalla zona Champions. La mancata qualificazione alla prosima edizione della massima competizione europea comportebbe sicuramente la sostituzione di Pirlo. Flick, insieme ad Allegri e Zidane, è nella lista dei possibili futuri allenatori della squadra bianconera.