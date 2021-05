Alle 15 scendono in campo due degli anticipi di questo sabato di Serie A. Si affrontano anche lo Spezia ed il Torino.

Uno scontro diretto nella parte bassa della classifica, che potrebbe già stasera decidere le sorti di una delle due squadre. All’Alberto Picco Spezia e Torino dovranno giocarsi tre punti decisivi per il discorso legato alla salvezza, al netto di quelli che saranno gli altri risultati di giornata. La situazione è delicata per entrambe le squadre, soprattutto perchè il Benevento spera ancora di poter acciuffare per i capelli la salvezza, e proprio per questo nulla potrà essere lasciato al caso.

Il Torino ha dalla sua un aspetto parzialmente positivo, ma che in nessun modo dovrà condizionare proprio la prestazione del granata. La squadra di Davide Nicola, infatti, ha ancora una partita da recuperare contro la Lazio, e questo lascia ovviamente un ulteriore spiraglio per la compagine torinese. I tre punti in palio contro i capitolini danno modo ai granata di poter avere una fonte di punti ulteriore, ma è chiaro che la squadra di Simone Inzaghi è tutt’altro che semplice da affrontare, e proprio per questo bisognerà provare a portare a casa punti già oggi contro lo Spezia.

I liguri, dal canto loro, non hanno che due partite per poter sperare di mettere in cassa i punti utili per la salvezza. E cosi proprio i ragazzi di Vincenzo Italiano non potranno assolutamente sottovalutare la sfida, che potrebbe risultare fondamentale proprio nella corsa salvezza e nel tenere a distanza il Benevento di Pippo Inzaghi.

Spezia-Torino, le probabili formazioni