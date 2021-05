DIRETTA Udinese-Sampdoria: segui la partita LIVE

Alle 15 in programma due match di questo weekend di Serie A. Alla Dacia Arena scendono in campo Udinese e Sampdoria.

Una partita, due squadre e praticamente nulla da chiedere a questa stagione. A due giornate dalla fine sono diverse le squadre che hanno raggiunto i propri obiettivi, portando a casa una salvezza tranquilla oppure un piazzamento europeo consolidato. Capita, soprattutto in questo preciso momento della stagione, che si affrontino due compagini che non hanno altro da chiedere, se non la possibilità di chiudere in bellezza la stagione.

Ed è probabilmente questo l’aspetto preponderante che animerà la partita tra Udinese e Sampdoria. Entrambe hanno raggiunto la salvezza matematicamente, e si affronteranno in maniera assolutamente tranquilla. Certo, perdere non piace a nessuno, e probabilmente anche la leggerezza di una partita senza particolari tensione, potrebbe favorire lo spettacolo in campo.

L’Udinese non vince da ben tre partite, e l’ultima sconfitta contro il Napoli ha fatto di sicuro tremare tutto l’ambiente soprattutto per il risultato largo con il quale la squadra di Rino Gattuso si è imposta contro i friulani. La Sampdoria, dal canto suo, arriva dal pareggio con lo Spezia ed ha di sicuro l’obiettivo di tornare alla vittoria prima del termine della stagione.

Udinese-Sampdoria, le probabili formazioni