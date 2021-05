Acerbi fa spaventare i tifosi: finale di stagione a rischio

Lo sfogo social di Acerbi spaventa i tifosi della Lazio. Il difensore ha fatto mea culpa ed ha raccontato le ultime circa il suo infortunio.

Francesco Acerbi, protagonista in negativo nel derby di Roma di ieri sera, ha affidato ai social network il proprio sfogo. Su Instagram, infatti, ha raccontato le ultime circa il suo infortunio che rischia di fargli saltare la sfida contro il Torino ed anche l’ultimo impegno di Serie A 2020/2021. Una gara sfortunata la sua, macchiata, però, da un problema fisico che ha condizionato la sua prestazione in campo. Il difensore, inoltre, è stato espulso nel finale di gara contro la Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

Infortunio Acerbi, le condizioni

Con un post su Instagram , il calciatore della Lazio ha svelato l’entità del suo infortunio: “Ho giocato col male quasi tutta la partita. Avrei dovuto chiedere il cambio, non ho voluto abbandonare la barca, ho provato a lottare fino alla fine! Chiedo scusa ai miei compagni, al mister, ai tifosi e a me stesso. Domani farò la risonanza per essere sicuro che non sia nulla di grave”.

Nelle prossime ore, dunque, come da lui comunicato, sarà possibile capirne di più circa la reale entità del suo infortunio. Nel frattempo ha postato nelle ‘Stories’ di ‘Instagram’ una foto con il ginocchio fasciato.