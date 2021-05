La durissima denuncia di Mentana sull’arbitro di Juve-Inter

Enrico Mentana, giornalista e tifoso nerazzurro, ha criticato aspramente le decioni prese da Calvarese durante Juve-Inter.

Le gare tra Juventus ed Inter sono sempre state caratterizzate da rivalità e, soprattutto, polemiche arbitrali: lo scontro Iuliano-Ronaldo del 1998 è l’esempio più classico. Anche in questa stagione, nonostante l’Inter già campione D’Italia, la partita di ieri tra queste due squadre sarà ricordata per delle decisioni arbitrali controverse.

Le scelte dell’arbitro Calvarese e del VAR Irrati hanno innescato tantissime polemiche. L’episodio più controverso e denso di critiche è l’assegnazione del penalty, risultato poi decisivo per il 3-2 finale a favore della Juventus, ai bianconeri nei minuti finali della partita aper un presunto fallo di Perisic ai danni del colombiano Cuadrado.

Il duro commento di Mentana

Enrico Mentana, noto tifoso dell’Inter, non ha nascosto, tramite i suoi profili social, il suo dissenso per le decisione di Calvarese: “Non metto in discussione il risultato di Juventus-Inter, ma l’arbitraggio non può passare sotto silenzio: con scelte sbagliatissime e decisioni prese a capocchia, contro l’interesse sia del calcio che delle due squadre”.

Il commento del giornalista continua: “L’arbitro non ha visto due rigori e l’ha corretto il VAR, ha annullato una rete e ancora il VAR l’ha salvato. Poi c’è stata un’espulsione per doppia ammonizione per un fallo che non c’era assolutamente ed ha fischiato un terzo rigore per un fallo anche in questo caso intesistente. Su questi due sciagurati provvedimenti non poteva esserci l’intervento del VAR, che altrimenti l’avrebbe cancellati entrambi. Sbagliare decisione per tre rigori su tre, e per un’espulsione su due è record, spero che rimanga imbattibile”: