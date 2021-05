Come ha vissuto il Napoli la vittoria della Juve sull’Inter

Come riporta il Mattino, il Napoli non ha visto nella stessa modalità di tre anni fa la gara tra Juve ed Inter.

Dopo la vittoria, ricca di polemiche arbitrali, della Juventus sull’Inter per 3-2, il Napoli di Gattuso è costretto a vincere la gara delle 12.30 del Franchi contro la Fiorentina. Gli azzurri, al momento, sono quinti in classifica e per rientrare in zona Champions hanno il bisogno vitale di ottenere i tre punti contro la squadra di Iachini.

Il calcio a volte regala delle coincidenze straordinare e anche questa volta l’ha fatto, Infatti, come tre anni fa, il Napoli, prima di giocare contro la Fiorentina, è già a conoscenza della vittoria della Juventus sull’Inter. Era il 2018, era l’anno dello ‘Scudetto perso in albergo’, era la stagione in cui il Napoli di Sarri sfiorò la vittoria del Campionato.

Il Napoli è padrone del proprio destino

Come riporta il ‘Mattino’, il Napoli ha alloggiato in un albergo diverso rispetto a quello di tre anni fa. I partenopei hanno visto la gara tra Juventus e Inter, ma questa volta singolarmente e non in gruppo come nel 2018. Qualche giocatore non l’ha neanche vista e si è informato sul risultato tramite il proprio smartphone.

La situazione può sembrare simile, ma non è identica perché il Napoli, questa volta, è padrone del proprio destino. Gli azzurri, a prescindere dei risultati della Juventus, se dovessero battere Fiorentina e Verona si qualificherebbero per la prossima edizione della Champions League.