Locatelli, Defrel e Boga tengono vivi i sogni europei del Sassuolo

Il Sassuolo vince allo stadio Tardini contro il Parma che resta ultimo in classifica generale di Serie A. Tre gol per continuare a sognare la Conference League.

Si è appena conclusa Parma-Sassuolo, gara delle ore 18:00 del trentasettesimo turno di Serie A 2020/2021. Vittoria corsara per i ragazzi di Roberto De Zerbi che espugnano lo stadio Ennio Tardini di Parma e conquistano tre punti importanti. La vittoria contro gli emiliani vale l’ottavo posto in classifica generale a quota 59 punti. I sogni europei dei neroverdi restano vivi: la lotta con la Roma di Paulo Fonseca per un posto in Conference League è ancora in corso. I giallorossi, attualmente settimi in elenco, sono distanti solo due punti. Tutto si deciderà all’ultima giornata di campionato, quando la Roma volerà in Liguria per la gara contro lo Spezia e gli emiliani accoglieranno la Lazio.

Parma-Sassuolo, la sintesi

Tre gol per archiviare la pratica Parma: questo il bottino del Sassuolo allo stadio Tardini. Una vittoria corsara che porta la firma di Locatelli, di Defrel e di Boga.

Ad aprire le danze ci ha pensato Locatelli direttamente da calcio di rigore al minuto 25. La risposta dei padroni di casa è stata affidata a Bruno Alves che, al minuto 32, segna un gran gol e fa 1-1. Nella ripresa, però, Defrel al 62′ e Boga al 69′ chiudono i giochi e mettono in cassaforte il risultato. Dopo novanta minuti di gioco il match finisce 1-3.

Classifica Serie A

Inter 88 punti; Atalanta 78; Napoli 76; Milan* e Juventus 75; Lazio* 67; Roma 61; Sassuolo 59; Sampdoria 49; Verona* 43; Bologna* e Udinese 40; Fiorentina e Genoa 39; Spezia 38; Cagliari* 36; Torino* 35; Benevento 32; Crotone 22; Parma 20.

* una partita in meno