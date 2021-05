Derby italiano in vista per la panchina del Real Madrid

Non solo Max Allegri: Florentino Perez starebbe pensando anche al ritorno di Carlo Ancelotti per la panchina del Real

Non ci sarebbe solo Massimiliano Allegri (come anticipato da ‘Sky Sport’) tra le idee di Florentino Perez per la panchina del Real Madrid.

Nel caso, sempre più probabile, in cui Zinedine Zidane dovesse separarsi dai Blancos per la seconda volta, il presidente del Real avrebbe infatti in mente anche il ritorno di un grande ex.

Real, tra le idee di Perez per la panchina c’è anche Ancelotti

Il nome, nello specifico, è quello di Carlo Ancelotti, ossia il mister che è riuscito a conquistare nel 2014 la tanto agognato ‘decima’, la Champions League numero 10 attesa a Madrid per ben dodici anni.

La notizia è riportata dal tabloid britannico ‘Sunday Mirror’, che parla di contatti preliminari già allacciati tra le parti.

Ancelotti al momento è sotto contratto con l’Everton in Premier League, ma una proposta ufficiale di Perez potrebbe farlo vacillare. In ogni caso, la volata per la panchina delle Merengues è più aperta che mai.