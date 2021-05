L’indizio che ‘annuncia’ l’addio di Ronaldo dalla Juve

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus a fine anno: c’è un indizio che potrebbe rivelarsi decisivo

Con o senza Champions, Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio alla Juventus al termine di questa stagione. Difficile che possa proseguire un matrimonio oneroso e senza progressi tecnici. Nonostante il portoghese, infatti, la Juve non si è neppure avvicinata alla finale di Champions League. La cessione sembra probabile, nonostante le smentite di rito di Paratici (anche lui in bilico).

In attesa di novità, c’è un indizio sul futuro di CR7 che potrebbe rivelarsi decisivo. Questa notte, a Torino, il portoghese ha fatto caricare le sue sette supercar su un camion di Rodo Cargo, una nota azienda di trasporti con sede a Lisbona. A riportarlo, con tanto di video sui social, è il portale ‘Persemprecalcio.it’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ronaldo, addio alla Juventus?

Un’altra conferma è arrivata con le parole del suo vicino, Luciano Saroglia, che a ‘Radio Punto Nuovo’ ha dichiarato: “Ieri sera, verso le 23.30, hanno caricato parte del parco auto di Ronaldo. Non era camion della municipale (ride, ndr). Le bisarche si son prese le macchine e che le porta via. Abbiamo visto Ronaldo che controlla le auto, controlla le operazioni. Sentivamo dialoghi ma con gli autisti non c’erano dialoghi in italiano. Tutto fatto con la massima cura”.

LEGGI ANCHE >>> Striscione shock a Roma, Mourinho attaccato dai tifosi

La domanda ricorrente, ora, è la seguente: dove andrà, nel caso, Ronaldo? Alla sua età, 36 anni, e col suo ingaggio, 30 milioni, è difficile individuare squadre che possano ingaggiarlo. In passato si parlava di Psg, Real Madrid e Sporting Lisbona.

Ecco il video del trasloco: