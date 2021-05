Roberto De Zerbi, prossimo a diventare nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha chiesto il primo rinforzo all’Inter

Ha annunciato ufficialmente l’addio al Sassuolo, sa bene, da tempo, che il suo futuro sarà lontano dall’Italia. Roberto De Zerbi, una delle rivelazioni di questo campionato, ripartirà dall’Ucraina e dallo Shakhtar Donetsk. Un’esperienza per lui nuova, inedita, nella quale vorrà poter fare affidamento su alcuni pilastri del suo calcio. In sintesi, De Zerbi cercherà di portare con sé qualche pupillo che ha allenato a Sassuolo. Non solo qualche suo calciatore attuale, ma anche ex coi quali ha condiviso momenti felici. Uno di questi oggi gioca nell’Inter.

De Zerbi chiama Sensi L’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’ fa sapere che l’attuale allenatore dei neroverdi potrebbe chiedere alla sua nuova società di fare uno sforzo per acquistare Stefano Sensi, giocatore che ha allenato proprio in Emilia. Sensi era diventato in poco tempo uno dei riferimenti dell’Inter di Conte, poi gli infortuni lo hanno penalizzato e oggi, con l’arrivo di Eriksen e la crescita costante di Barella, il centrocampista italiano è finito ai margini e per questo motivo, in estate, potrebbe partire. La stima che lo lega a De Zerbi potrebbe fare la differenza.