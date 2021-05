Higuain, la dedica dopo il dramma: “So che mi guarda dal cielo”

Higuain torna al gol nell’ultimo turno di Mls. Le due reti siglate contro l’Fc Cincinnati dedicate alla mamma Nancy, scomparsa di recente.

Due gol alla sua maniera, per omaggiare la mamma volata in cielo il 27 aprile. Vittoria con dedica speciale, nell’ultimo turno di Mls, per Gonzalo Higuain autore della doppietta decisiva che ha consentito all’Inter Miami di battere l’Fc Cincinnati. La prima rete è arrivata al 38esimo minuto, su assist del fratello Federico mentre l’altra, da rapinatore d’area di rigore, all’85esimo quando le due squadre erano appaiate sul 2 a 2.

La dedica alla mamma Nancy di Higuain

Al termine dell’incontro, l’argentino ha raccontato ai giornalisti il difficile periodo vissuto negli ultimi giorni ed il legame speciale che lo legava alla mamma Nancy, deceduta a 64 anni dopo una lunga malattia. “Perderla è stato molto doloroso, soprattutto con il rapporto che ho avuto con lei. Avevo appena segnato contro Philadelphia e Los Angeles – ha affermato – ero in una buona condizione ma quando quella tragica notizia è arrivata mi ha ferito molto”.

Il giocatore nelle ultime due partite contro Atlanta United e Montreal era rimasto a secco. Ora invece, grazie anche ad un confronto con il tecnico Phil Neville, ecco il pronto riscatto. Finora in campionato l’ex Juve e Napoli ha messo a segno 4 reti in 5 presenze e le difficoltà sembrano essere definitivamente alle spalle. “So che mia madre sta guardando dal cielo e vuole che giochi a calcio, che sia felice e che faccia gol”. L’Inter Miami, dove milita anche l’altro ex Juventus Blaise Matuidi, dopo 6 giornate ha 8 punti in classifica ed occupa il terzo posto insieme a New York City, Atlanta United, Monreal e Philadelphia.