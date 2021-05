Italia, due assenze (giustificate) tra i convocati di Mancini

Roberto Mancini ha diramato proprio in questi minuti la lista ufficiale dei convocati, in vista del match amichevole contro San Marino.

L’Italia lavora in vista dell’Europeo. La compagine azzurra è ormai pronta per cominciare il percorso che porterà gli azzurri alla prossima competizione continentale, che racchiude al suo interno tanti significati anche nel segno di una ripartenza importante dopo il terribile anno e mezzo che abbiamo vissuto con la Pandemia. Proprio oggi il Ct Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa, confermando anche il suo ruolo di mattatore all’interno della nazionale italiana fino al 2026. Una scelta coraggiosa e di grande continuità anche da parte della stessa Federazione, oltre ad una testimonianza di fiducia nei confronti dello stesso Mancio.

Il modo migliore per cominciare la marcia di avvicinamento all’Europeo. “La nostra speranza è che questo lavoro possa dare dei frutti molto velocemente. Abbiamo una buona squadra e pensiamo di poter costruire per il futuro. Mi piacerebbe lasciare qualcosa di importante”, le parole di Mancini che hanno anche sancito uno scambio di vedute importante per il prosieguo dell’avventura in azzurro.

Italia, i convocati di Mancini per San Marino

Cosi, dopo le indiscrezioni di queste ore, è stata diramata la lista dei 33 convocati. Da questi Mancini farà affidamento per la prossima amichevole contro San Marino, e dai quali verranno evidentemente fuori i 26 per l’avventura all’Europeo.

C’è qualche sorpresa, con l’inserimento del giovanissimo Raspadori che trova cosi la prima chiamata nella nazionale dei grandi. Mancano dall’elenco Jorginho ed Emerson Palmieri che va specificato – saranno impegnati col Chelsea per la finale di Champions League del prossimo 29 maggio contro il Manchester City.

Di seguito la lista completa dei convocati:

PORTIERI: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

DIFENSORI: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

ATTACCANTI: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).