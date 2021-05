L’allenatore che può rubare la Juventus ad Allegri e Zidane

La Juventus riflette sulla prossima stagione: Pirlo via, Allegri e Zidane tra i candidati, ma le quotazioni di un altro allenatore sono in ascesa

La Champions è ancora possibile, ma serve l’impresa. Battere il Bologna e sperare che Napoli o Milan non facciano lo stesso con Verona e Atalanta. Prima poi c’è la finale di coppa Italia proprio contro i bergamaschi, mentre i ragionamenti ai piani alti del club volano già alla prossima stagione. C’è una squadra da rifondare e un allenatore da scegliere. A farlo, probabilmente, non sarà Fabio Paratici: ‘TuttoSport’ conferma l’ipotesi di addio per il CFO bianconero con l’idea di una sostituzione in casa con la promozione di Cherubini. Lo stesso quotidiano fa il punto sul capitolo allenatore: chi siederà sulla panchina della Juventus il prossimo anno?.

Juventus, Gattuso in risalita: sfida alla Fiorentina

Allegri e Zidane sono da tempo segnalati come i grandi favoriti. Il tecnico toscano aspetta però anche il Real Madrid dove il francese potrebbe salutare. Dal canto suo Zidane ha la Francia nel destino e potrebbe decidere di aspettare la panchina dei Blues. E la Juventus? Sempre ‘TuttoSport’ segnala in risalita le quotazioni di Rino Gattuso. Il tecnico calabrese sta guidando il Napoli verso la Champions League. Un’impresa considerando in che condizioni l’ha raggiunta tra infortuni e polemiche interne.

L’ex Milan piace alla dirigenza bianconera che sta riflettendo sul suo conto. Per portarlo a Torino però servirà battere la forte concorrenza della Fiorentina che tratta da tempo con Gattuso. L’attuale allenatore del Napoli non sarebbe un ripiego per i bianconeri: alla Juventus lo ritengono un piano A e non una soluzione di emergenza nel caso dovessero saltare sia Allegri che Zidane.