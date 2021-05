Atalanta: Ilicic verso l’addio, il nuovo centrocampista arriverà dalla Serie A

Il calciomercato dell’Atalanta potrebbe partire dal piano cessioni prima di puntare con forte decisione sui prossimi obiettivi in chiave futura. Ilicic potrebbe salutare la Dea a fine stagione

L’Atalanta potrebbe dire addio a Ilicic in vista della prossima estate per cercare di fare cassa e finanziare parte del prossimo mercato. L’ex Palermo, leggermente ai margini negli ultimi mesi, potrebbe dire addio alla Dea di fronte a un’offerta da circa 25 milioni di euro. Ilicic piace alla Roma, ma occhio al possibile inserimento della Lazio. Uno o due possibili sacrificati illustri per puntare a un doppio obiettivo tra centrocampo e difesa.

Nelle ultime ore, come evidenziato da “Sky Sport” l’Atalanta sarebbe pronta ad esercitare il diritto di riscatto su Romero con la Juventus per una cifra complessiva di 16 milioni di euro. Non solo, occhio al futuro di Gosens, il quale potrebbe essere sacrificato di fronte a un’offerta cash da circa 40-45 milioni di euro. L’esterno tedesco piace all’Inter, ma anche alla Juventus.

Calciomercato Atalanta, la Dea in corsa per De Paul: occhio a Vlahovic

La società nerazzurra è pronta a sognare in grande in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore starebbero avanzando le conferme sul possibile interesse della Dea nei confronti di De Paul. L’Udinese valuta il suo giocatore circa 50 milioni di euro, cifra che l’Atalanta potrebbe ammortizzare con gli addii di Gosens e Ilicic. Su De Paul ci sarà da battere la concorrenza di Milan e Inter, ma attenzione anche alla Roma.

Qualora l’Atalanta decidesse di dire addio a Ilicic, non è escluso che i nerazzurri decidano di puntare con decisione su un nuovo attaccante. La Dea potrebbe sondare il terreno con la Fiorentina per Vlahovic mettendo sul piatto della bilancia Lammers come possibile contropartita.