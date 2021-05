Europeo, la decisione di Deschamps sconvolge la Francia

L’attaccante del Real Benzema potrebbe essere convocato dalla Francia per l’Europeo da Deschamps a distanza di sei anni dall’ultima volta

Karim Benzema potrebbe partecipare al prossimo Europeo. Detto così potrebbe sembrare anche abbastanza scontato. In realtà, in questa storia non c’è nulla da dare per prevedibile. L’indiscrezione secondo cui l’attaccante del Real Madrid potrebbe tornare a far parte della squadra “Blue” è stata data da “L’Equipe”.

Didier Deschamps nella lista che comunicherà questa sera potrebbe includere dunque anche l’attaccante del Real Madrid, che manca in nazionale da circa 6 anni. La causa di questa scelta è da ricollegare ad alcune bravate dell’attaccante che sono state punite dalla federazione calcistica francese.

Karim Benzema sta vivendo un periodo di straordinario rendimento realizzativo al Real Madrid, di cui è stato trascinatore in discusso nell’era post Cristiano Ronaldo. Le sue prestazioni, anche a livello internazionale, sembrano ora aver convinto Deschamps a dargli un’opportunità per guidare la Francia nell’Europeo che scatterà il prossimo 11 giugno.

Questa sera quindi l’indiscrezione de “L’Equipe” potrebbe trovare conferme nella lista dei convocati di del ct ed ex allenatore della Juventus. Per Benzema si tratterebbe un ritardo a distanza di quasi sei anni. L’ultimo impegno in nazionale risale all’8 ottobre 2015 contro l’Armenia. In quella partita, vinta dalla Francia per 4-0, l’attaccante realizzò una doppietta.

Il suo percorso con la maglia “blue” della nazionale maggiore era cominciato nel 2007. In mezzo 81 gare e 27 gol. Un dato che potrebbe essere adesso aggiornato. L’esclusione di Benzema era avvenuta in seguito al caso Valbuena, che nel giugno 2015 aveva dichiarato di essere stato vittima di un tentativo di estorsione per un filmato in cui era colto in un rapporto sessuale. In esso avrebbe avuto un ruolo attivo l’attaccante che da quel momento è stato escluso dalla federazione.

In questa stagione, Karim Benzema è stato autore di 29 gol in 45 partite. Il calciatore ha spesso levato le castagne dal fuoco alla squadra di Zinedine Zidane che resta aggrappata al sogno Liga a 90 minuti dalla fine del campionato. I blancos hanno due punti in meno rispetto ai cugini dell’Atletico ma domenica scorsa per alcuni minuti si sono ritrovati davanti dopo il momentaneo vantaggio dell’Osasuna contro i colchoneros di Simeone.