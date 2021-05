Le ultime novità sulle probabili formazioni di Atalanta-Juventus alla vigilia della super sfida del Mapei Stadium, match valido per la finale di Coppa Italia

Atalanta pronta a confermare lo straordinario stato di forma, Juventus obbligata alla vittoria per rendere meno amara l’attuale stagione e il finale di campionato con lo spettro Europa League dietro l’angolo. Gasperini confermerà il 3-4-2-1 con Toloi pronto a scendere in campo dal 1′. Completeranno la difesa Djimsiti e Romero. De Roon e Freuler formeranno la diga in mezzo al campo, mentre sulla trequarti Malinovskyi potrebbe scendere in campo dal 1′ al fianco di Pessina, con Muriel pronto a entrare in campo nel corso delle ripresa. Unica punta Zapata.

Poche novità anche in casa Juventus. Pirlo potrebbe promuovere Buffon titolare, con Szczesny in panchina: ballottaggio aperto. In difesa non ci sarà lo squalificato Alex Sandro, sarà Danilo a occupare la corsia mancina con Cuadrado a destra. In mezzo al campo agiranno Bentancur e Rabiot, mentre McKennie potrebbe essere promosso titolare sulla corsia mancina con Chiesa dirottato sulla destra. Morata resta favorito su Dybala per una maglia da titolare al fianco di Cristiano Ronaldo.

Atalanta-Juventus, probabili formazioni finale Coppa Italia

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Djimsiti, Romero, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All. Gasperini

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Da segnalare ulteriori ballottaggi in casa Juventus. De Ligt e Chiellini restano in vantaggio per una maglia da titolare, ma attenzione a Bonucci. Il numero 19 bianconero potrebbe insidiare il capitano bianconero per un poso al fianco di De Ligt. Verso l’esclusione dal 1′ anche Arthur, come confermato, in mezzo al campo agiranno Bentancur e Rabiot.