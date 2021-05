Il Milan senza Champions League perde tre titolari

Il Milan si ritrova in bilico: Champions da conquistare a Bergamo e fallire significherebbe dire addio a tre titolari

A Bergamo per la Champions e il futuro. Contro il Cagliari il Milan ha perso l’occasione di tagliare il traguardo con un turno di anticipo e ora la missione appare complicata. L’Atalanta è già certa di stare nelle prime quattro, ma ha l’obiettivo di chiudere al secondo posto il campionato e non sarà un cliente comodo da affrontare. Serve vincere per i rossoneri, in modo da non guardare a ciò che succede tra Bologna e Juventus e tra Napoli e Verona. Non dovesse arrivare la qualificazione in Champions, ecco che i piani rossonero cambierebbero completamente anche sul mercato. Si parte, ovviamente, dai rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma che si allontanerebbero in maniera forse definitiva. Si arriva ad un altro titolare che potrebbe fare le valige.

Milan, senza Champions difficile il riscatto di Tomori

La Champions sembrava una certezza per il Milan, come il riscatto di Tomori. Il centrale inglese da quanto è arrivato ha conquistato tutti, arrivando anche a soffiare il posto da titolare al capitano Romagnoli. Anche per questo i 28 milioni da versare al Chelsea per acquistarlo sono un sacrificio che Maldini è disposto a fare.

A patto però di avere gli introiti della Champions. Senza, riferisce il ‘Corriere dello Sport’, i dubbi sarebbero molti. Si dovrebbe andare a trattare con il Chelsea per cambiare le basi della trattativa. Il riscatto non sarebbe più scontato, anzi si andrebbe a cercare un nuovo accordo che potrebbe anche portare all’addio del 23enne di Calgary. Decisiva Bergamo, decisiva la sfida con l’Atalanta. Il Milan si gioca il futuro: della squadra e anche di qualche calciatore, Tomori (oltre a Donnarumma e Calhanoglu) su tutti.