“Victor, aiutami”: il bellissimo gesto di Osimhen con un follower

Osimhen ha procurato una macchina per cucire a un connazionale che ne aveva bisogno. La singolare richiesta è arrivata via Twitter

Curiosa vicenda che ha coinvolto il centravanti del Napoli, Victor Osimhen, resosi protagonista di una buona azione nei confronti di un connazionale.

Tutto è cominciato ieri, quando Osimhen ha pubblicato un tweet con scritto “Sempre grato a Dio” e una foto che lo vede a bordo di uno yacht. Tra i commenti si nota quelli di un certo Desmond Obomanu, nigeriano come il ‘9’ del Napoli con una richiesta particolare: “Non ho bisogno né di argento né di oro, ma di una macchina per cucire per portare il pane a tavola. Ti prego, aiutami Victor“.

Osimhen cuore d’oro: regalo inaspettato a un connazionale su Twitter

Detto fatto: Osimhen si interessa subito alla vicenda e risponde a Desmond: “Scrivi a Emeka Nonso (evidentemente un amico dell’azzurro, ndr) e te la procurerà”.

Il buon Emeka deve aver provveduto a tempo record, visto che oggi arriva un altro tweet di Desmond, con la foto della consegna dell’agognata macchina per cucire con tanto di foto e ringraziamenti a Osimhen.

Nel tweet di Desmond, così come nella successiva risposta di Osimhen, si possono notare anche evidenti riferimenti alla comune fede cristiana. Alla faccia di chi dice che pregare non serve a nulla.