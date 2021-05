La super offerta per Calhanoglu che fa tremare il Milan

Dal Qatar è arrivata una super offerta che fa vacillare Calhanoglu, in piena fase di trattativa di rinnovo col Milan

All’improvviso, tra il Milan e Hakan Calhanoglu, s’intromette l’Al-Duhail, società del Qatar che ha infinite disponibilità economiche. Triennale da 8 milioni a stagione più 8 alla firma per un totale di 32 milioni base per convincere il turco a lasciare l’Italia. Basteranno? Deciderà il 10 del Milan che in questo momento è concentrato sul finale di stagione della sua squadra ma che, all’orizzonte, intravede necessità di scelta, dovendo presto decidere cosa farsene del proprio futuro.

Il contratto sta per scadere e questa offerta potrebbe stravolgere il suo destino. La redazione di ‘Sky Sport’ fa sapere che le valutazioni sono in corso, le discussioni con l’agente proseguono ed è già stato fissato un appuntamento. Le parti si ritroveranno a fine anno per cercare di trovare un’intesa. Su Calhanoglu, che ha segnato 4 gol in questo campionato, ma con 10 assist, ci sono diverse big italiane ed europee.

Milan, il futuro di Calhanoglu

Ci pensa, ad esempio, anche la Juve. L’opportunità di ingaggiarlo a zero, sperando in un mancato rinnovo col Milan, è lampante. Ma questo lo sa anche il club di Milano, che sta facendo di tutto per convincerlo a firmare, ma alle proprie condizioni. La trattativa va avanti da tempo e non si è ancora giunti ad un accordo che sia definitivo.

Tra domanda e offerta c’è ancora una leggera distanza, servirà diplomazia e pazienza per arrivare alla classica fumata bianca. I tifosi se lo augurano. In questi anni il trequartista è cresciuto molto. Al-Duhail permettendo, la speranza è che resti a Milano: l’offerta del club del Qatar è di quelle irrinunciabili. Cosa deciderà il talentuoso Hakan?