Juve, il gesto di Dybala con Pirlo ha rivelato il futuro

Abbracci tra Dybala e Pirlo dopo la vittoria della Coppa Italia. Questa sera potrebbe essere una svolta per il futuro dell’argentino.

La Juventus ha vinto la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta per 1-2 grazie alle reti di Kulusevski e Chiesa. I bianconeri hanno vissuto una stagione molto difficile per via sia dei risultati deludenti che per le polemiche che si sono susseguite.

La Juventus ha dovuto fare a meno di Dybala per gran parte dell’annata. L’argentino ha avuto sia problemi fisici che tattici dove molte volte, anche se a disposizione, è stato relegato in panchina da Pirlo. Si sta parlando molto del futuro dell’attaccante, visto che il suo contratto con la Juventus scadrà nel 2022.

Dybala e la sua situazione contrattuale

La prossima sessione di calciomercato sarà cruciale per conoscere il futuro di Dybala. Il calciatore se non dovesse rinnovare, la Juventus sarà costretta a cercare di venderlo, ad un prezzo congruo, per evitare di perderlo a parametro zero. Dybala, nonostante queste continue indiscrezioni di calciomercato, questa sera ha mostrato tutto il suo attaccamento alla maglia bianconera.

Infatti, l’argentino sia al momento del gol di Chiesa che nei festeggiamenti dopo la vittoria della Coppa Italia si è abbracciato, con tanto trasporto e lacrime, con Pirlo. Tutta questa gioia potrebbe essere la dimostrazione che Dybala abbia ancora l’intenzione d’essere una delle bandiere della Juventus.