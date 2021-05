“Finita la stagione torna all’Inter”: nuova grana per Marotta

Il ds del Borussia Monchengladbach: “Lazaro? Il suo prestito scadrà il 30 giugno. Dopo, tornerà all’Inter”. Si studia una soluzione per l’esterno

Come ogni fine stagione, sono diversi ritorni per i grandi club in particolare. Uno di questi ritorni per l’Inter è quello di Valentino Lazaro. Esterno austriaco classe ’96, acquistato dall’Inter per 22 milioni e mezzo di euro nel 2019, con un rendimento che ha condotto il club nerazzurro a cercare una valorizzazione diversa per l’esterno destro. Prima il Newcastle nel gennaio del 2020, poi il Borussia Monchengladbach. Quest’anno per Lazaro si contano 27 presenze di cui 5 in Champions League, con 2 reti segnate ed un assist fornito. Sono in totale 1429 minuti disputati che non hanno convinto il club tedesco a cercare di trattenerlo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazaro torna all’Inter: le parole del ds Monchengladbach

“Il suo prestito scadrà il 30 giugno. Dopo tornerà all’Inter. Quando la stagione finirà e arriverà il nuovo allenatore cominceremo la pianificazione della nuova squadra”. Sono inequivocabili le parole di Adi Hutter, direttore sportivo del Borussia Monchengladbach.

LEGGI ANCHE >>> Pirlo, valutazioni in corso: se esonerato, ‘un suo fratello’ lo sostituisce

Parole pronunciate nelle scorse ore che certificano come l’austriaco tornerà a disposizione dell’Inter. Resta da capire come gli uomini mercato nerazzurri gestiranno Lazaro: ci sarà un nuovo prestito? Se l’ha cercata una squadra per la cessione? Gli sarà data la possibilità di mettersi a disposizione di Antonio Conte? Sono gli interrogativi che si starà ponendo in queste ore lo stesso calciatore ed anche il suo entourage. Presto però per definire quella che potrebbe essere la futura situazione.