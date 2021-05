Calhanoglu ed il like che fa sognare i tifosi juventini

Calhanoglu ha lasciato un like al post di Bonucci dedicato alla vittoria della Coppa Italia: i supporter della Juve sognano il turco a Torino

“Quando il bianconero si unisce al dorato è sempre un gran bel buongiorno…”: queste le parole con le quali Leonardo Bonucci ha accompagnato una foto con la Coppa Italia vinta ieri a Reggio Emilia contro l’Atalanta. Il solito profluvio i commenti, di like, di cuoricini, di apprezzamenti, di sostegno da parte dei tifosi bianconeri. C’è stato però un like che ha particolarmente catturato l’attenzione, perché non arriva da un compagno di squadra della Juventus. Si tratta di Hakan Calhanoglu: suo il cuoricino più discusso alla posto di Leonardo Bonucci, snche perché il suo mi piace non è certamente passato inosservato per i tifosi del Milan. Il turco in scadenza di contratto e sta attaccando anche con i qatarioti un ricchissimo triennale da circa 30 milioni, ma non è un mistero che la Juventus è intenzionata a portarlo a Torino sponda bianconera, per rafforzare la trequarti.

