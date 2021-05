Zhang sa da cosa dipende la conferma di Conte all’Inter

Oggi il vertice tra il presidente Zhang e il tecnico Conte che determinerà il futuro dell’Inter. Filtra ottimismo ma non è escluso un addio

Fuori o dentro. È il giorno della verità in casa Inter. Si terrà infatti oggi il vertice tra il presidente Steven Zhang e il tecnico Antonio Conte che determinerà, in un verso o nell’altro, il futuro della società. Dal club filtra ottimismo: l’allenatore, anche in virtù del forte legame creato con la squadra, sembrerebbe intenzionato a restare con l’obiettivo di dare vita ad un nuovo ciclo di successi. In ogni caso, come spiega la ‘Gazzetta dello Sport’, tutte le valutazioni del caso andranno fatte.

Giornata decisiva per il futuro dell’Inter: oggi l’incontro tra Zhang e Conte

La società, dal canto suo, proverà in tutti i modi a convincere Conte a restare fornendo specifiche garanzie tecniche ed economiche. Zhang, dal canto suo, già da tempo si sta muovendo al fine di superare le note difficoltà economiche, acuite dall’emergenza Coronavirus. Dal fondo Oaktree, ad esempio, sono in arrivo 275 milioni: l’accordo è vicino (la chiusura è attesa a breve) e le risorse consentiranno sia di fornire ossigeno alle casse che iniziare a pianificare le prossime mosse di mercato. Oaktree, stando alle indiscrezioni circolate finora, entrerà nel club in qualità di finanziatore e non con il ruolo di socio: in cambio, otterrà in pegno il 68,55% dell’Inter.

Vicende che finiranno al centro della riunione odierna, a cui parteciperà pure l’amministratore delegato Beppe Marotta. Inoltre si rifletterà sul destino di numerosi giocatori che hanno riportato al successo l’Inter: Barella, Lukaku e Lautaro Martinez, su espressa richiesta di Conte, rimarranno mentre è in bilico il futuro di De Vrij e Bastoni (entrambi hanno diverse offerte).