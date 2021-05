Milan, non c’è ancora l’accordo con la giovane promessa

Come riporta Calciomercato.it, il Milan non avrebbe raggiunto ancora nessun accordo con il giovane Adli del Tolosa.

Il Milan, dopo il deludente pareggio in casa contro il Cagliari per 0-0, è costretto, almeno che la Juve non vinca contro il Bologna, a battere l’Atalanta in trasferta nel match di domenica sera. I rossoneri hanno gli stessi punti del Napoli ed hanno un solo punto di vantaggio sulla squadra di Pirlo.

La qualificazione alla Champions League sarebbe linfa vitale sia per le casse economiche che per costruire una squadra di tutto rispetto per la prossima stagione. Qualche nome a cui è interessato il Milan sta incominciando a circolare, e tra questi c’è quello di Amine Adli del Tolosa.

Milan impressionato da Adli

Come riporta il portale ‘Calciomercato.it’, il Milan sarebbe molto interessato al rookie di questa stagione della Ligue 2, ma oltre questo, al momento, non ci sarebbe ancora nulla di concreto. La dirigenza rossonera ha messo nel proprio mirino Adli, però non ci sarebbe nessun accordo.

Sul giocatore classe 2000 bisogna registrare anche l’interessamento dell’Olympique Marsiglia, Bayer Leverkusen e Borussia Monchengladbach. Adli può giocare sia in un attacco a due che in un attacco a tre e in questa stagione con la maglia del Tolosa ha segnato 8 gol e fornito 7 assist in 33 presenze.