Jorge Messi sempre più ‘milanese’: beccato in Italia

In queste ore un avvistamento molto particolare è stato segnalato in quel di Milano. Si tratta di Messi, Jorge, che è stato beccato nel capoluogo lombardo. Cosa ci fa lì?

Messi lascerà il Barcellona a fine anno? Chi lo sa. I pareri sono contrastanti, cosi come le indiscrezioni che continuano ad inseguirsi riguardo il campione argentino. Per il club blaugrana la permanenza della Pulce rappresenta un aspetto importante sul quale lavorare da qui alle prossime settimane. La speranza è quella di convincerlo anche allestendo una squadra pronta fin dal prossimo anno a tornare protagonista soprattutto in Europa.

L’arrivo di Aguero, sul quale il Barcellona sta lavorando, rappresenta in questo senso una mossa molto importante con la quale il presidente Laporta proverà a trattenere Messi e dare modo ai tifosi di poter giovare il prossimo anno di una squadra ancora più forte. Tutto, però, andrà chiarito nelle prossime settimane, quando il club ed il giocatore si siederanno concretamente a tavolino per provare a gettare le basi di una stagione importante. Si spera, nel caso del Barcellona, proprio con Leo Messi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Jorge Messi in Italia: l’avvistamento in queste ore

Ma allora cosa ci fa Jorge Messi a Milano? In queste ore, come rivelato da calciomercato.it, il papà agente del talento argentino è stato beccato proprio nel capoluogo lombardo. Una notizia che, fosse emersa un anno fa, avrebbe mandato in delirio i tifosi dell’Inter. Proprio lo scorso anno, infatti, si parlò tanto del possibile approdo di Messi in casa nerazzurra. Il tutto fu placato dalle parole di Antonio Conte, che fece capire chiaramente quanto fosse improbabile (se non impossibile) un’eventualità di questo tipo. Ad oggi, ovviamente, ancora di più.

LEGGI ANCHE >>> Caos razzismo in Premier: insulti sui social, scattano le manette

Allora perchè papà Messi è all’ombra del Duomo? Proprio un anno fa si parlò dell’appartamento di lusso acquistato proprio in quel di Milano, che viene usato proprio da Jorge per gli affari che riguardano la famiglia. L’Hotel Principe di Savoia, in particolare, è una delle basi di papà Messi, dove si è riunito in diverse occasioni con personalità del mondo del calcio ma anche degli affari.