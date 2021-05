L’allenatore che ha stregato De Laurentiis battendo la Juventus

Nome nuovo per la panchina del Napoli: De Laurentiis stregato da un allenatore che ha battuto la Juventus in Champions

Si allarga l’elenco di allenatori accostati al Napoli in vista della prossima stagione. Gattuso, in scadenza di contratto, dovrebbe salutare lunedì, dopo l’ultima di campionato col Verona. Poi sarà tempo di sondaggi – già partiti – per individuare l’uomo giusto. Allegri è il sogno di De Laurentiis, Spalletti e Inzaghi concrete possibilità, Galtier la suggestione, ma esistono altri profili che potrebbero diventare ‘appetibili’ secondo i gusti e le preferenze del patron azzurro.

L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ fa sapere che Garcia, ex Roma, è entrato nella lista di papabili al pari di Sergio Conceicao, una new entry, allenatore emergente che conosce bene il nostro campionato avendo vestito le maglie di Lazio, Parma e Inter tra il 1998 e il 2004. Conceicao, al Porto dal 2017, avrebbe stregato De Laurentiis dopo il blitz europeo col quale i portoghesi hanno eliminato la Juve di Pirlo.

De Laurentiis e il cast allenatori

Conceicao, ma non solo. Perché la prima scelta del Napoli resta Allegri, che a sua volta aspetta il Real Madrid, che intanto valuta Raul e chiede chiarezza a Zidane. Un bel dilemma, un rebus che presto sarà sciolto. Meglio farsi trovare pronti. Per questo De Laurentiis parla con tanti allenatori.

Spalletti è stato già contattato, Inzaghi è legato ancora alla Lazio, Juric con Italiano suggestioni per ora sfumate. Poi gli inediti: Garcia e, appunto, Conceicao. Che sta facendo bene col Porto e che presto, al di là della corte del Napoli, potrebbe presto sbarcare nel campionato italiano.