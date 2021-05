Roma, dal Psg in arrivo un ricco bonus: i dettagli dell’affare

Secondo quanto raccolto da Sky Sport, il PSG deciderà nei prossimi giorni se riscattare o meno Florenzi dalla Roma.

La Roma domenica serà affronterà lo Spezia già salvo nell’ultima gara del campionato. I giallorossi si stanno giocando la qualificazione alla prima edizione della Conference Leaugue. I capitolini sono settimi in classifica ed hanno 3 punti di vantaggio sul Sassuolo di Zerbi che domenica giocherà contro la Lazio.

Dopo l’ufficialità dell’arrivo, a partite dalla prossima stagione, di Mourinho sulla panchina della Roma, tutto l’ambiente giallorosso è in fermento. Stanno circolando, sia in entrata che in uscita, molte indiscrezioni di calciomercato attorno alla squadra capitolina. Tra i nodi da sciogliere per il tecnico portoghese c’è quello di Alessandro Florenzi.

La Roma attende la decisione del PSG

Il laterle è in prestito al PSG dove ha collezionato 36 presenze, segnando 2 gol. Come riporta ‘Sky Sport’, il club parigino la prossima settimana renderà nota la propria intenzione sull’eventuale riscatto di Florenzi.

Se il PSG dovesse decidere di riscattare Florenzi, dovrebbe elargire la cifra di 9 milioni alla Roma. Risorse che darebbero ossigeno alla casse giallorosse. Florenzi ha giocato da titolare questa stagione in Francia, diventando un punto cardine sia per Tuchel prima che per Pochettino poi.