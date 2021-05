Juve, con Zidane può arrivare il colpo ‘rifiutato’ da Florentino

Zidane, in caso di passaggio alla Juventus, è pronto a portare Mané. Aveva proposto l’attaccante del Liverpool anche al Real Madrid.

È la sua prima scelta, ritenuto l’elemento ideale per dare vivacità al reparto offensivo. Zinedine Zidane, nel caso in cui dovesse scegliere di sposare la causa della Juventus, avrebbe già individuato il giocatore da portare subito a Torino: si tratta, stando a quanto riportato da ‘diariogol.com’, di Sadio Mané del Liverpool. Un nome che il tecnico francese aveva provato a proporre, negli scorsi mesi, al presidente dei blancos Florentino Perez ricevendo un “no” come risposta.

Zidane punta Mané: è il suo favorito

Ecco perché, se dovesse lasciare Madrid per approdare in Serie A, Zidane tornerebbe volentieri alla carica. Nel frattempo il senegalese, ai microfoni di ‘Canal +’, ha analizzato la sua stagione deludente. In 34 presenze, infatti, ha totalizzato 9 gol. Pochi, rispetto ai soliti standard (la scorsa stagione le reti erano state 18). E Mané ne è consapevole: “La mia peggior stagione in carriera. E’ un’ammissione che credo sia giusto fare, anche se è difficile per me spiegare cosa sia andato storto. Ho fatto numerosi test ma non so cosa non vada in me. Devo rendermi conto che la vita ha alti e bassi, ma continuerò a lavorare sodo affinché questa situazione finisca il più rapidamente possibile”.

Il Liverpool, al momento, non sembra interessato a disfarsi di una delle sue principali stelle. La situazione, però, potrebbe cambiare nelle prossime settimane quando la Juventus avrà definito il futuro Paulo Dybala, Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo: l’argentino è in rotta con la dirigenza ed è sempre più diretto verso la cessione mentre lo spagnolo non verrà riscattato dall’Atletico Madrid. Più difficile, invece, prevedere cosa accadrà a CR7.