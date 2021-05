Alle 20.45 spazio agli anticipi dell’ultima giornata del campionato di Serie A. Scendono in campo Sampdoria e Parma.

Anche per il Parma il prossimo anno sarà tempo di ricostruire. Una retrocessione che ad inizio anno in pochi avrebbero previsto, e che ha colto la piazza totalmente di sorpresa. E cosi, dopo diversi anni, i ducali dovranno ripartire dalla cadetteria, con la speranza di poter subito tornare in Serie A e vivere l’habitat al quale la piazza è ormai abituato e che gli compete.

C’è voglia di lasciare comunque un segno, magari portare a casa gli ultimi tre punti per dare una magra consolazione in quest’ultima uscita stagione. Dopo arriverà il momento di premere il bottone ‘reset‘ e dare a Parma una nuova dimensione, ripartendo ovviamente dalla struttura tecnica e costruendo una squadra pronta subito alla promozione.

Di fronte c’è una Sampdoria che invece ha fatto molto bene nel corso dell’anno. La squadra blucerchiata si è tolta grandi soddisfazioni, nel segno del grande lavoro fatto da Claudio Ranieri nel corso dell’anno. Ecco perchè chiudere con un successo vorrebbe dire completare con un ottimo segnale la stagione, in vista del prossimo anno che potrebbe riservare – i tifosi lo sperano – grandi sorprese.

Sampdoria-Parma, le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Ferrari, Colley, Yoshida, Augello; CAndreva, Ekdal, Jankto, Damsgaard, Keita, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri

PARMA (5-3-2): Sepe, Laurini, Dierckx, Bani, Valenti, Busi; Sohm, Brugman, Hernani; Gervinho, Cornelius. Allenatore: D’Aversa.