L’agente di Lautaro Martinez al tavolo con due big spagnole

Cosa ne sarà di Lautaro Martinez? Il futuro è una grande incognita dalla possibilità di restare all’Inter alle piste Atlético e Real Madrid che si sono aperte.

La vittoria dello scudetto consente all’Inter di tirare il fiato e godersi il momento d’oro, tuttavia non sarà possibile distrarsi dalle problematiche finanziarie che attanagliano la società. Proprio a causa di ciò potrebbe esserci un cambio all’interno della rosa con diverse cessioni. La stessa posizione di Antonio Conte non può definirsi del tutto blindata, mentre il pezzo da 90 è Lautaro Martinez.

Esiste infatti una principale questione legata al rinnovo. L’argentino ha il contratto il scadenza a giugno del 2023 e non c’è ancora accordo per un prolungamento. In questo momento la società nerazzurra non è in grado economicamente di compromettersi in favore delle richieste del calciatore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il futuro di Lautaro Martinez tra Atlético e Real Madrid

Nel contempo, come riferisce ‘MARCA’, avanzano le proposte. In particolar modo, Alejandro Camano, agente del giocatore, avrebbe incontrato in settimana esponenti di Atletico e Real Madrid. A entrambi i club piace molto Lautaro e presto potrebbero arrivare proposte concrete.

LEGGI ANCHE >>> L’impensabile destinazione per Maurizio Sarri in Serie A

L’Inter farà di tutto per resistere di fronte alla cessione, e bisognerà anche sperare in Haaland. Perché? Perché la prima scelta del Real Madrid è il norvegese mentre l’attuale impedimento per l’Atlético Madrid è capire che direzione prenderà il futuro di Luis Suarez. Ad ogni modo, l’Inter vacillerebbe soltanto di fronte a un’offerta di alto valore, quindi circa 70 milioni di euro. Al massimo si arriverà a 60, ma nel frattempo si attendono nuove mosse.