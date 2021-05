Ibra spiazza tutti: risonanza magnetica “con sorpresa”

Zlatan Ibrahimovic salta il finale di stagione e l’Europeo con la Svezia per infortunio. Nel suo ultimo post su Twitter mostra una esilarante risonanza magnetica.

Zlatan Ibrahimovic ha concluso la stagione di Serie A 2020/2021 in anticipo rispetto ai compagni. I fastidi al ginocchio gli hanno condizionato il finale di campionato. proprio a causa del suo infortunio sarà out anche per l’ultimo turno stagionale contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Al Gewiss Stadium di Bergamo, dove il Milan si giocherà la qualificazione in Champions League, l’attaccante svedese non ci sarà. O meglio, siederà in tribuna, come ammesso da Stefano Pioli in conferenza stampa. Tutta la squadra partirà per Bergamo, anche chi non potrà scendere in campo.

Result of my MRI scan today pic.twitter.com/Ymwx9vGZ91 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 22, 2021

Infortunio Ibra, lo “scherzo” sui social

Il centravanti del Milan, in ogni caso, fa comunque parlare di sé. Stavolta per un’azione extra campo che l’ha reso protagonista assoluto sui social network nelle ultime ore.

Ibra, che salterà anche gli Europei con la propria nazionale, ha postato un ironico video su ‘Twitter’, accompagnato dalla didascalia “Il risultato della mia risonanza magnetica di oggi”. Premendo play, però, si nota che il video mostra la lastra della sua mano che alza il dito medio.