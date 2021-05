Milan, il nuovo attaccante (dalla Premier) può arrivare grazie a Mourinho

Come riporta il Tempo, il Milan starebbe seguendo Under, di proprietà della Roma, che ha giocato nel Leicester in questa stagione.

Dopo il pareggio deludente contro il Cagliari per 0-0, il Milan è costretto a vincere, a meno di una non vittoria di Juventus e Napoli, contro l’Atalanta per qualificarsi alla prossima edizione della Champions. I rossoneri hanno gli stessi punti dei partenopei ed hanno solo un punto di vantaggio sui bianconeri.

La qualificazione Champions sarebbe una manna dal cielo per le casse del Milan che sono in difficoltà sià per i costi da sostenere che per i mancati ricavi dovuti alla Pandemia. Tutto l’ambiente rossonero è concentrato sulla gara di domenica, ma bisogna anche programmare acquisti e cessioni per la prossima stagione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il Milan valuta Under

Come ripota il ‘Tempo’, Cengiz Under sarebbe seguito dal Milan. Il giocatore turco è di proprietà della Roma, ma in questa stagione ha giocato in Inghilterra nel Leicester; fresco vincitore della FA CUP. La squadra inglese non sarebbe intenzionata di spendere 25 milioni di euro per riscattare Under, nonostante che la Roma sia disponbile ad abbassare le proprie pretese.

LEGGI ANCHE >>> Roma, addio eccellente in vista? Dalla famiglia l’indizio

Under ha collezionato solo 19 presenze in questa stagione con il Leicester, segnando appena 2 gol. Mourinho valuterà se vendere o meno l’esterno che, però, potrebbe rappresentare un’ottima plusvalenza per la Roma.