Probabili formazioni e infortunati 38^ giornata: Kulusevski dal 1′, ok Rebic

Tutte le probabili formazioni della 38^ giornata di Serie A. Fari puntati sulla lotta Champions League con le sfide tra Atalanta-Milan, Bologna-Juventus e Napoli-Verona.

La Serie A riapre i battenti in vista del 38° turno di campionato. Di seguito le ultime novità sulle probabili formazioni della 38^ giornata di Serie A. Si gioca solamente per due posti in Champions League: Napoli, Milan e Juventus si daranno battaglia negli ultimi 90 minuti della stagione.

Probabili formazioni 38^ giornata Serie A

Cagliari-Genoa

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici

GENOA (3-5-2): Paleari; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Melegoni, Behrami, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro. All. Ballardini

Crotone-Fiorentina

CROTONE (3-5-2): Cordaz, Djidji, Marrone, Luperto; Pereira, Zanellato, Cigarini, Benali, Molina; Riviere, Simy. All. Cosmi

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Caceres, Milenkovic, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All. Iachini

Sampdoria-Parma

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Jankto, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

PARMA (3-5-2): Sepe; Dierckx, Bruno Alves, Valenti; Laurini, Hernani, Brugman, Sohm, Busi; Brunetta, Cornelius. All. D’Aversa

Inter-Udinese

INTER (3-5-2): Radu; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Sensi, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger-Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti

Atalanta-Milan

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata. All. Gasperini

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli

Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Antov, Soumaoro, Mbaye; Schouten, Poli; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

Napoli-Verona

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrhamani, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

Sassuolo-Lazio

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Radu, Marusic; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa Akpro, Lulic; Muriqi, Immobile. All. S. Inzaghi

Spezia-Roma

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Erlic, Bastoni; Pobega, Ricci, Maggiore; Agudelo, Nzola, Saponara. All. Italiano

ROMA (4-3-3): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Villar, Cristante, Darboe; Mkhitaryan, Dzeko, Pedro. All. Fonseca

Torino-Benevento

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Letizia, Hetemaj, Schiattarella, Dabo, Improta; Gaich, Lapadula. All. F. Inzaghi

Infortunati Serie A, 38^ giornata: Milan senza Ibra, nella Fiorentina si ferma Milenkovic

Milan impegnato nella complicata sfida contro l’Atalanta, ma dovrà fare a meno di Ibrahimovic ancora fermo ai box. Per il centravanti svedese quasi certo anche il forfait agli Europei.

In vista della sfida tra Crotone-Fiorentina, Iachini non potrà contare su Milenkovic, il quale sarà sottoposto a intervento chirurgico. Il difensore alzerà bandiera bianca nella 38^ giornata.

Da valutare le condizioni di Bonucci: il centrale della Juventus non è al meglio per un piccolo problema al ginocchio, ma sarà comunque a disposizione di Pirlo in vista della sfida contro il Bologna.