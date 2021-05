Bomba dalla Spagna: il Real Madrid vuole subito Buffon

Clamoroso dalla Spagna: Buffon sta trattando col Real Madrid per fare il vice di Courtois e tentare l’ultimo assalto alla Champions

Notizia bomba in arrivo dalla Spagna per quanto riguarda il futuro di Gigi Buffon. Secondo quanto riportato da ‘DonDiario’ il portiere sarebbe in trattativa per fare il secondo di Thibaut Courtois al Real Madrid.

Stando al sito spagnolo, sarebbe stato lo stesso Buffon a offrirsi ai Blancos, che avrebbero aperto all’ipotesi. La molla di tutto sarebbe la possibilità di conquistare la Champions League, sfiorata dal 43enne in ben tre occasioni.

Buffon, ipotesi Real per vincere la Champions

Una vera e propria ossessione quella per la coppa dalle grandi orecchie, che spingerebbe l’attuale portiere della Juve a preferire una soluzione del genere (secondo in un top club) alle tante offerte arrivategli dall’Italia e dall’Europa.

L’operazione Buffon-Real sarebbe comunque legata all’uscita di Andrij Lunin, il talentuoso ucraino classe ’99 che occupa attualmente nella rosa madridista il ruolo di vice Courtois.