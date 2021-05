Alle 20.45 spazio agli ultimi minuti di questo campionato di Serie A. Scendono in campo anche Bologna e Juventus.

Per la Juventus di Andrea Pirlo è arrivato il momento della verità. La vittoria per la squadra di bianconera potrebbe non bastare, ecco perchè servirà mettere in campo ogni tipo di forze fisiche e mentali per provare a tenersi stretti i tre punti. Chiave, ovviamente, sarà anche l’approccio alla gara contro una squadra dura da superare come il Bologna.

Scelta clamorosa dell’ultima ora, quella di tenere fuori dai titolari Cristiano Ronaldo. Il portoghese partirà, dunque, dalla panchina nel match contro i felsinei.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali