Clamoroso sfogo di Juric contro Sky: “Chiedete scusa!”

Ivan Juric è una furia nel post gara di Napoli-Verona. Il tecnico degli scaligeri si scaglia contro lo studio di ‘Sky Sport’ dopo l’1-1.

Clamoroso sfogo di Ivan Juric nei confronti di Massimo Ugolini, giornalista di ‘Sky Sport’ dopo il pareggio contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Il tecnico dell’Hellas Verona si è scagliato contro i colleghi dell’emittente satellitare. L’1-1 contro la squadra partenopea allo stadio Diego Armando Maradona pare averlo innervosito. Già in campo non sono mancate le scintille prima con Kostas Manolas e poi proprio con Gennaro Gattuso.

Napoli-Verona, Juric a ‘Sky Sport’

Sono stati pochi i minuti durante i quali si è soffermato nel post partita di Napoli-Hellas Verona. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Atteggiamento diverso rispetto alle ultime gare? Iniziamo subito con una caga**. Bisogna portare rispetto. Non puoi parlare così, devi portare rispetto. Non hai visto le ultime partite. Vai a vedere come ha giocato la mia squadra”.

Poi prosegue: “Manchi di rispetto, con te non parlo. Non hai visto la carica che abbiamo messo in campo. Chiedete scusa, è inaccettabile questo comportamento in Italia”.

La posizione ufficiale dell’Hellas Verona

Con un tweet apparso sul proprio profilo social ufficiale, il club scaligero ha postato una breve nota: “Il presidente Setti e Hellas Verona FC, a tutela dei valori sportivi che anche in questa occasione hanno contraddistinto il Club, rimarca l’inopportunità delle domande rivolte in diretta al proprio allenatore nel post-partita di Napoli-Verona”.