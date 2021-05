Sta saltando un’altra panchina in Serie A: decisione presa

In base alle ultime informazioni che circolano, il Parma ha annunciato a D’Aversa l’esonero. Non sarà lui il tecnico dei ducali in Serie B.

Arriva l’inevitabile epilogo anche per il cammino di Roberto D’Aversa alla guida del Parma. La società ducale, secondo le ultime informazioni riferite da ‘SKYSport’, ha già comunicato l’esonero all’allenatore, a pochi giorni dall’ufficialità della retrocessione in Serie B.

Il Parma ha annunciato l’esonero a D’Aversa

La stagione, d’altronde, si è conclusa con un’ulteriore sconfitta, ovvero quella per 3-0 in casa della Sampdoria, anche lei orfana di Claudio Ranieri da domani. L’allenatore romano ha annunciato in settimana a squadra e dirigenza la decisione di interrompere la sua avventura genovese. Nel caso di D’Aversa il finale è apparso più scontato, considerato che il Parma ha perso la categoria appena dopo tre anni dal ritorno in Serie A.

Insieme a D’Aversa, sarà mandato via anche il direttore sportivo, Marcello Carli, il quale dovrebbe essere sostituito da Mauro Pederzoli, attualmente impiegato nel settore scouting dei gialloblu. La duplice decisione riguarderebbe un più ampio progetto di rifondazione, al quale sta dando vita il patron italoamericano Krause, che ha prelevato la società a settembre dello scorso anno. A D’Aversa sarebbe rimasto un anno di contratto, ma evidentemente il tecnico abruzzese non è riuscito a fare uno step in avanti dopo le ottime e da qualcuno definite “miracolose” ultime stagioni coi ducali. Chi lo sostituirà? Al momento nessuna voce prevale sulle altre, bisognerà attendere che la società faccia trapelare o annunci la sua preferenza.