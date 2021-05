Serie A, ci sarà un minuto di silenzio prima delle partite: il perché

Serie A, minuto di raccoglimento prima delle gare dell’ultima giornata di campionato. Saranno onorate le vittime della tragedia in Piemonte.

L’ultima giornata di Serie A 2020/2021 inizierà con un minuto di silenzio. Sui campi del massimo campionato calcistico italiano, per i match di questa sera, a precedere la gara ci sarà un attimo di raccoglimento. Il motivo? Per ricordare la quattordici persone che hanno perso la vita nella tragedia della funivia Stresa-Marottone. Ad annunciarlo è stata la Lega Calcio per commemorare le vittime dell’incidente avvenuto in Piemonte.

Serie A, minuto di silenzio

Prima del fischio di inizio delle gare, arbitri e squadre, schierati gli uni dinanzi agli altri, si fermeranno per un minuto in segno di lutto per la sciagurata morte delle vittime rimaste senza vita nel tragico episodio.

Nelle ultime ore il bilancio delle vittime è stato aggiornato: pare destinato a salire, purtroppo, anche nelle prossime ore. Uno dei cavi portanti dell’ultimo pilastro ha ceduto ed ha provocato la caduta della cabina da oltre venti metri. Le vittime sono precipitate in un tratto boscoso che ha complicato le operazioni di soccorso. Subito dopo l’impatto, la cabinovia è rotolata a valle, terminando poi la folle corsa.