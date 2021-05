Un Allegri stremato assicura: “Ho perso l’abitudine ormai”

Massimiliano Allegri, impegnato questa sera per la partita del Cuore, è stato intervistato da Canale 5 durante la gara di beneficienza.

Terminato il campionato, in queste ora sta impazzendo il mercato degli allenatori. In giornata è arrivata l’ufficialità di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Fiorentina. Il Napoli sta cercando il sostituto del tecnico calabrese e l’opzione Conceicao sembra svanita. Il futuro di Pirlo e Conte è ancora incerto, mentre solo Pioli sembra saldo sulla panchina del Milan.

Tra i nomi più ricercati c’è, sicuramente, quello di Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus ha affermato di voler tornare, dopo due anni, ad allenare ed è stato accostato a molti club: Real Madrid, Juventus e Napoli. Allegri, questa sera impegnato all’Allianz Stadium di Torino per la partita del Cuore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Canale 5’:

Le parole di Allegri

“Ho perso l’abitudine a tutto. Questa sera mi sono divertito tanto, anche per il fine della serata, nonostante l’assenza del pubblico. Capello? E’ trai i tecnici che ha vinto di più in Europa, c’è sempre qualcosa da imparare quando si parla con lui. Erano vent’anni che non riprovavo l’ebbrezza da calciatore. E’ sempre bello rincontrare amici e ragazzi che danno disponibilità per serate di beneficienza”.

Su Allegri ci sono molte indiscrezioni di calciomercato: da un ritorno alla Juve all’opzione Napoli. Il tecnico toscano vorrebbe giocarsi la possibilità di allenare il Real Madrid, ma il club spagnolo ancora deve decidere se cambiare o meno Zidane . Nei prossimi giorni sapremo qualcosa in più sulla prossima squadra di Massimiliano Allegri.