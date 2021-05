Rino Gattuso, che ha salutato il Napoli, ha già trovato una nuova panchina in Serie A: il tecnico calabrese resta nel nostro campionato

Saluta Napoli e riparte da Firenze. Rino Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. Il rinnovo col Napoli non c’è stato e lui sarà costretto a ripartire da un’altra società. Costretto, per modo di dire. In realtà non vedeva l’ora di ricominciare e di farlo in una piazza e in una società dove potesse sentirsi amato e coccolato. A Napoli ha dovuto fare i conti con le critiche dei tifosi e con le incomprensioni con De Laurentiis sfociate, poi, nel prolungato silenzio stampa.

Ora si volta pagina e la Fiorentina è stata una suggestione che è ritornata. Già nelle scorse settimane i viola avevano pensato a Gattuso e ora sono tornati alla carica trovando l’accordo. Rino, che era stato accostato anche alla Lazio in caso di addio da Simone Inzaghi, ha appena firmato.

Fiorentina, si avvicina Gattuso

Per l’ormai ex allenatore del Napoli non sarà un problema lavorare in un club che non disputerà le coppe europee il prossimo anno. L’importante, per Gattuso, era avere la certezza di poter costruire, con la viola, qualcosa di importante. L’obiettivo, per intenderci, non dovrà essere la salvezza – come quest’anno – ma il raggiungimento almeno dell’Europa League.

