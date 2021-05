Serie A, altro cambio in panchina: contratto triennale per l’allenatore

Ivan Juric si svincolerà dal Verona e firmerà per il Torino: per il tecnico croato pronto un triennale da due milioni a stagione

La stagione 2020/21 è appena terminata e molte società sono già impegnate a programmare la prossima. Quest’estate, in particolare, si prospetta un vero e proprio valzer delle panchine, con moltissimi cambi tra gli allenatori della Serie A.

Dopo l’ufficialità di Gattuso alla Fiorentina, arrivata in giornata, sarebbe vicinissimo a definirsi un altro cambio in una piazza importante come Torino.

Torino, Juric firmerà un triennale con i granata

Come riferisce ‘Sky Sport’, infatti, sarebbe stato raggiunto l’accordo tra il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric, reduce da due ottimi campionati alla guida degli scaligeri (con altrettante salvezze ottenute con largo anticipo), e il Toro di Urbano Cairo.

Juric dovrebbe firmare un triennale da due milioni più bonus a stagione: il Verona avrebbe provato a trattenerlo offrendogli un aumento di ingaggio, ma il croato avrebbe declinato preferendo una nuova sfida.

Ora l’allenatore dovrà trovare un accordo con l’Hellas per la risoluzione del suo attuale contratto, in scadenza nel 2023, ma il club gialloblù non dovrebbe opporsi. Poi l’avventura di Juric sotto la Mole potrà ufficialmente cominciare.