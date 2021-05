“Abbiamo trovato il nuovo allenatore!”, l’annuncio di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis ha rotto il silenzio. Il patron ha annunciato di aver trovato il nuovo allenatore del suo Napoli.

Dopo le voci che si sono inseguite in queste ore riguardo il possibile approdo di Sergio Conceicao sulla panchina del Napoli, è arrivata la smentita ma addirittura il vero e proprio annuncio. A rompere gli indugi è stato proprio il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha cosi annunciato di aver finalmente trovato quello che sarà il nuovo tecnico della sua squadra.

Non sarà Sergio Conceicao, come si era già capito nella giornata di oggi attraverso varie indiscrezioni, e come confermato dallo stesso patron in questi minuti. Dunque, non arriverà l’ex giocatore della Lazio ma il profilo è stato già individuato e scelto.

Cosi De Laurentiis ha deciso di annunciare il tutto, senza però sbottonarsi sul nome. Il nuovo allenatore c’è, ma bisognerà attendere ancora qualche giorno per avere la conferma ma soprattutto l’investitura ufficiale.

L’annuncio di De Laurentiis

Il presidente del Napoli ha parlato ai microfoni del giornale portoghese ‘Maisfutebol‘, chiarendo in maniera definitiva non il prossimo anno non ci sarò Sergio Conceicao sulla panchina del Napoli. “Il nuovo allenatore del Napoli è già trovato e lo annunceremo entro una settimana“, le parole del patron che ha confermato di aver già individuato l’erede di Gattuso.

Poi un passaggio proprio su Conceicao, ed in particolare sull’agente Mendes: “Jorge è un vero amico e abbiamo parlato diverse volte negli ultimi tre mesi e ha proposto 3-4 allenatori senza però mai avviare alcuna trattativa. Non ho mai parlato con Conceicao. E’ completamente falso”, le parole di De Laurentiis.

Bisognerà attendere, dunque, ancora una settimana per scoprire a chi il presidente del Napoli affiderà le chiavi della sua squadra per la prossima stagione. Il profilo, però, sembra essere già stabilito. In una seconda intervista, rilasciata ancora dal presidente De Laurentiis: “Noi vogliamo una persona italiana. Abbiamo diverse opportunità, decideremo in una ventina di giorni”, le parole del patron ai microfoni di ‘RTP Desporto’.