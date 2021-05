Max Allegri è uno dei principali candidati alla sostituzione di Conte all’Inter: c’è un precedente che fa ben sperare per i nerazzurri

Pare ci sia la Juve, forte, in pressing, per riportarlo a casa. Ma l’Inter ha una necessità improvvisa, forse neppure imprevista: sostituire Conte. Che può lasciare a seguito della sensazione, avuta, confermata dalla società, di doversi attenere a nuove direttive in vista del mercato. Non si potrà spendere e spandere e neppure l’organico attuale, fortissimo, campione d’Italia, è certo di restare per intero. Potrebbe esserci qualche cessione e, prim’ancora, dovrebbe esserci un nuovo allenatore.

Max Allegri è uno dei principali indiziati a sedersi sulla panchina dell’Inter. Certo, bisognerà convincerlo e per farlo servirà contrastare con ottimi argomenti il pressing della Juventus, che sta provando ad ingaggiarlo dovendo sostituire, a sua volta, Pirlo. Allegri si è seduto sulla panchina dei bianconeri dal 2014 al 2019. Guarda caso, subentrò a Conte. La Juve, con Conte, aveva vinto sempre lo scudetto. Lui, travolto dalle pressioni, ha fatto ancora meglio.

Inter e la suggestione Allegri

Oltre a vincere sempre lo scudetto, Allegri ha portato la Juve all’ultimo piano dell’Europa. Per il tetto non ce l’ha fatta. Due finali perse, ma pur sempre due finali. Col Barcellona e col Real Madrid. Allegri ha avuto il grande merito di dare nuove motivazioni ad un gruppo già forte migliorandolo anche grazie al mercato condotto dalla società.

All’Inter, eventualmente, dovrebbe fare lo stesso, ovvero confermarsi campione d’Italia ma con un percorso diverso in Europa. I tifosi non hanno perdonato a Conte l’eliminazione di quest’anno dai gironi in Champions. Era un gruppo alla portata.