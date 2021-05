Né Napoli né Inter. Massimiliano Allegri si rimetterà in gioco e ripartirà dalla Juventus. Queste le ultime news sul suo futuro.

Doveva finire al Real Madrid, ma in realtà Florentino Perez non ha mai (o ancora?) affondato il colpo e/o deciso del futuro di Zinedine Zidane sulla panchina dei blancos. Difatti, quindi, Massimiliano Allegri è a piede libero e con tanta voglia di rimettersi in gioco, dopo due stagioni sabbatiche.

Il futuro di Allegri è la Juventus: no a Napoli e Inter

La sua amicizia con Aurelio De Laurentiis, reduce dalla chiusura del rapporto professionale con Rino Gattuso oggi alla Fiorentina, ha messo l’ex allenatore bianconero al centro delle indiscrezioni per il futuro del Napoli. Sarebbe possibilmente il sogno e il desiderio del patron azzurro, il quale però è consapevole di non poter offrirgli la possibilità di dirigere almeno per la prossima stagione in Champions League. Una mancanza che potrebbe interferire nei piani generali anche del calciomercato.

Dopo l’addio di Antonio Conte, anche l’Inter ha pensato ad Allegri per il suo piano di prosecuzione sulla scia del successo dopo la vittoria dell’ultimo campionato di Serie A. Per i nerazzurri però potrebbe essere troppo tardi.

Il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, infatti, ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ ha analizzato la situazione e riferito alcune novità: “Massimiliano Allegri ha rifiutato Napoli ed Inter. Per gli azzurri si profila l’arrivo di Luciano Spalletti. Sarà lui il nuovo allenatore dei partenopei. Anche l’Inter al corrente della trattativa: sarà la Juventus a ingaggiare il tecnico”.