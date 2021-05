La Roma di Mourinho è a caccia di un nuovo portiere per la prossima stagione. C’è anche un profilo proposto da Raiola

Un nuovo portiere per la Roma: è questo l’obiettivo dei giallorossi per il prossimo mercato. La società lavora per offrire a Mourinho un valido numero uno che possa sostituire sia Mirante che Pau Lopez, entrambi prossimi all’addio o comunque non considerati i titolari per la prossima stagione.

Il nome nuovo lo propone il ‘Corriere dello Sport’ che parla di Areola, numero uno del Psg reduce dal prestito al Fulham. Costa circa dieci milioni di euro ed è stato proposto a Tiago Pinto da Raiola. I due si sono incontrati la scorsa settimana. Un profilo che la Roma valuterà assieme ad altri.

Roma, Raiola propone Areola: Mourinho ci pensa

Areola, francese, 28 anni, costa circa dieci milioni e ha un ingaggio da 4,5 milioni all’anno, ma la Roma potrebbe, nel caso, contare sul decreto crescita. La cifra dello stipendio non è l’unico ostacolo. Per prima cosa, la Roma deve convincersi della bontà dell’operazione. Perché Areola è una possibilità, un’opzione, ma ce ne sono altre che la dirigenza sta valutando.

Un portiere che è sempre piaciuto è Rui Patricio, della scuderia di Mendes, il potente agente che cura anche gli interessi di Mourinho. In Italia il nome caldo è quello di Musso dell’Udinese che piace anche all’Inter.