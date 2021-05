La super offerta ad Allegri che fa storcere il naso

L’Inter cerca Allegri come dopo Conte: per il tecnico toscano è pronta una super offerta che però fa storcere il naso

E’ l’allenatore più desiderato sulla piazza. Real, Juventus e Inter, tutte pensano a Massimiliano Allegri. Per il tecnico toscano sembra essere una lotta a tre, anche se da Madrid giungono segnali di interesse verso Antonio Conte. Allegri ha un’offerta importante da parte della Juventus: dal triennale a 7 milioni di euro a stagione, si è passati ad una proposta economica più alta proprio per evitare le tentazioni. Quelle però che ci sono sempre: il Real, ad esempio, è una destinazione che piace e non poco al livornese, è in cima alle sue preferenze ma il tempo per l’attesa sta terminando.

E’ terminato a Milano dove dopo l’addio di Conte vogliono un sostituto all’altezza e anche subito. Per questo Marotta è in pressing su Allegri e sarebbe pronto – riporta la ‘Gazzetta dello sport’ – ad un’offerta importante: 10 milioni di euro a stagione per tre anni. Un ingaggio che peserebbe per il primo anno molto sulle casse nerazzurre. Considerati i 7 milioni di buonuscita dati a Conte si supererebbe la spesa prevista per lo stipendio di quest’ultimo di cinque milioni.

Inter, 10 milioni ad Allegri: i social si interrogano

Una proposta importante quindi ma che sui social accende il dibattito. Come può l’Inter – la domanda che un po’ tutti si fanno – permettersi di pagare uno stipendio del genere se l’obiettivo della società è quello di tagliare i costi?

Una contraddizione evidente perché la voce allenatore andrebbe ad aggravarsi, anche se c’è da considerare che il prossimo anno verrebbe meno lo stipendio di Spalletti (circa 4,5 milioni). Ad ogni modo sui social i tifosi si sono scatenati e hanno avanzato più di qualche dubbio su questa mossa dell’Inter.

