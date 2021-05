L’agente di Buffon, intervistato da “A Bola”, ha parlato del futuro del suo assistito commentando l’eventuale passaggio al Benfica.

Sono ore di profonde riflessioni per Gianluigi Buffon. Dopo aver detto addio alla Juventus (questa volta in maniera definitiva), il portiere si è preso 15 giorni per decidere il proprio futuro e valutare qualsiasi proposta ricevuta. La voglia di andare avanti non manca, c’è solo bisogno dell’offerta giusta. Nei giorni scorsi il quotidiano “A Bola” aveva lanciato l’indiscrezione riguardante il possibile interesse del Benfica nei suoi confronti. Un’idea di mercato, quella del club delle “Aquile” arrivato terzo in campionato, che finora però non si è concretizzata.

L’agente di Buffon parla di un’eventuale trasferimento al Benfica

A confermarlo è stato l’agente del 43enne, intervistato proprio dal giornale. “Se dovesse chiamare – ha affermato Silvano Martina – il Benfica ci può sicuramente interessare. L’idea potrebbe andar bene, ma non ho avuto contatti con il Benfica, nemmeno con intermediari”. Su Buffon ci sono anche Siviglia e Olympiakos.

Bisognerà quindi attendere ancora per sapere come proseguirà, e in quale città, proseguirà la carriera del 43 enne. “Voglio pensare bene a cosa fare e nella maniera più opportuna – aveva spiegato nei giorni scorsi Buffon – perché se decido di seguire una strada, devo avere motivazione ed entusiasmo altrimenti meglio fermarsi. Non ho fretta”.