Dopo l’addio di Conte, l’Inter perde un altro pezzo di scudetto

Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, l’Inter dovra dire addio, dopo la separazione con Conte, anche ad Oriali.

Dopo l’ufficialità dell’addio di Conte all’Inter, c’è tanta incertezza sul futuro della squadra neo campione d’Italia. Zhang, visto le esigenze economiche dovute sia ai problemi con il governo cinese che alla Pandemia, per la prossima stagione cercherà di ridurre i costi in maniera rilevante.

Marotta sta cercando un sostituto di Conte e il primo nome sulla lista del dirigente era quello di Massimiliano Allegri. Infatti, il tecnico livornse, come riportano le ultime indiscrezioni di calciomercato, tornerà alla Juventus. L’Inter starebbe vagliando altri due nomi: Paulo Fonseca e Sinisa Mihajlovic.

Oriali lascerà l’Inter

Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, dopo l’addio di Conte, ci dovrebbe essere anche quello di Stefano Oriali. La bandiera nerazzurra era già a conoscenza, come tutto lo staff tecnico, della scelta di Antonio Conte di non proseguire il proprio cammino con l’Inter.

I tifosi nerazzurri hanno paura che la squadra venga smobilitata. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere i reali piani della lombarda. Già in giornata ci sarà un importante CdA della dirigenza dell’Inter per progettare la prossima stagione.